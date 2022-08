Drammatico incidente a Villanova di Guidonia, poco prima della mezzanotte tra il 6 e il 7 agosto 2022, in via Carlo Alberto: un 32enne è morto dopo essersi ribaltato con il quad di un amico.

Villanova di Guidonia, si ribalta con il quad di un amico: morto 32enne

Stando alle prime informazioni e per cause ancora da accertare, il 32enne alla guida del quad di un amico avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e schiantandosi contro delle vetture in sosta.

L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo alla vittima, che aveva riportato traumi e ferite gravi. A nulla è valsa la corsa all’ospedale di Tivoli: il giovane è deceduto durante il tragitto. Sulla vicenda stanno ora indagando i Carabinieri.

Al loro arrivo, i militari non avrebbero trovato il mezzo, che sarebbe stato prontamente riposto in garage dal proprietario. Sembrerebbe, infatti, che il quad non fosse coperto dall’assicurazione: i Carabinieri lo hanno sequestrato e affidato al deposito giudiziario.

Foto di repertorio