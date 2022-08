Brutto incendio boschivo a Guidonia: evacuati i residenti

Brutto incendio a Guidonia. È notizia dell’ultima ora dove lungo via Tiburtina si è verificato un rogo che ha interessato la zona boschiva. Abitanti in strada.

Vasto incendio a Guidonia

Nella giornata di oggi, sabato 6 agosto 2022, in via Tiburtina, all’altezza del km 17.800, zona Guidonia Montecelio, si è verificato un brutto incendio che si sta espandendo per circa 1 km.

Sul posto ci sono diverse squadre dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando ininterrottamente per cercare di domare le fiamme. Per precauzione, alcune case sono state evacuate. Sul posto 5 Aps, un’autobotte, un funzionario di guardia, il Dos, più l’ausilio di due elicotteri e diversi moduli con personale volontario della P.C.