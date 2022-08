Salute Lazio informa che da domani, lunedì 8 agosto 2022, sarà avviata la vaccinazione per il vaiolo delle scimmie. Ecco tutti i dettagli e le info.

Vaiolo delle scimmie, al via la campagna di vaccinazione

“Da lunedì 8 agosto l’Istituto Spallanzani avvia la vaccinazione per il vaiolo delle scimmie per le categorie indicate dalla Circolare del Ministero della Salute.

Chi rientra tra le categorie elencate può prenotarsi mandando una mail a: vaccinomonkeypox@inmi.it.

Per informazioni sulle categorie arruolabili, leggi la Circolare del Ministero della Salute qui: https://bit.ly/monkeypoxvaxinmi”

Lo rende noto Salute Lazio.

