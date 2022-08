Dal sito di Acea si apprende che martedì 9 agosto si verificherà una sospensione del flusso idrico in diversi comuni della Ciociaria: ecco le info.

Comuni, dettagli e info

Si comunica che, per eseguire lavori di manutenzione programmata, martedì 9 agosto dalle ore 08:30 alle 18:30 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare le zone interessate sono:

Comune di Pastena : intero territorio comunale.

: intero territorio comunale. Comune di Pico : intero territorio comunale.

: intero territorio comunale. Comune di Falvaterra: frazione Valle Moritola.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nel tardo pomeriggio, salvo imprevisti.