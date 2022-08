Tragedia sfiorata ieri sera, 3 agosto 2022, ad Albano Laziale: un ragazzino di 11 anni sul monopattino elettrico si è schiantato contro un furgone, riportando diverse ferite.

Tragedia sfiorata ad Albano: ecco cosa è successo

Per cause ancora da accertare, un ragazzino di 11 anni su un monopattino elettrico si è schiantato contro un furgone in piazza Sanremo. Il personale medico del 118 è stato immediatamente allertato da alcuni passanti e il conducente del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso. L’11enne ha riportato varie ferite: per maggiori precauzioni è stato richiesto anche l’intervento di un’eliambulanza.

Il ragazzino è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù. Stando alle prime informazioni del caso, avrebbe riportato traumi in diverse parti del corpo, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Intervenuti anche i Carabinieri che ora dovranno ricostruire la precisa dinamica dell’accaduto. Multata la madre dell’11enne: il ragazzino, infatti, non avrebbe dovuto essere alla guida di un monopattino elettrico, vietato per chi ha meno di 14 anni.

Foto di repertorio