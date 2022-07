Albano Laziale, continua a perseguitare la sua ex: arrestato stalker

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 40enne, gravemente indiziato di atti persecutori, in flagranza di reato.

Ecco cosa è successo

L’uomo era stato denunciato per stalking due giorni prima dalla ex convivente che, per timore di ripercussioni e non essere rintracciata, aveva cambiato vita, trasferendosi per lavoro ad Albano Laziale.

La scorsa sera l’uomo, all’orario di chiusura, si era presentato sul suo posto di lavoro della donna, chiedendole di uscire, dileguandosi quando la donna ha chiamato in suo soccorso i carabinieri di zona.

I militari, percepito lo stato d’ansia della donna, intimorita dalla presenza dell’uomo ad Albano, non l’hanno lasciata sola e l’hanno accompagnata fino all’abitazione dove, guarda caso, l’uomo la stava aspettando, in uno stato di forte agitazione, iniziando a minacciarla e a inveirle contro. A quel punto i Carabinieri l’hanno bloccato e arrestato.

L’indagato – da ritenersi presunto innocente fino a condanna con sentenza irrevocabile – è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima dinnanzi all’Autorità Giudiziaria di Velletri.

Foto di repertorio