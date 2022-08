Raccordo Anulare bloccato all’altezza della Cassia, dopo che un camion si è ribaltato e ha preso fuoco. L’incendio è divampato causando notevoli disagi agli automobilisti.

Paura sul GRA: camion si ribalta e prende fuoco. Raccordo Anulare bloccato, altezza Cassia

Il fumo ha invaso la strada e sul posto si sono prontamente recati i vigili del fuoco, che stanno cercando di domarlo. Paura dunque per le persone che circa mezz’ora fa stavano transitando all’altezza dell’uscita Cassia. La forte esplosione ha fatto temere il peggio. Per motivi ancora da appurare, un camion si sarebbe ribaltato per poi prendere fuoco.

Inutile dire che il già intasato GRA è momentaneamente bloccato. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.