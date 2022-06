Questa mattina, 15 giugno 2022, intorno alle ore 10:00, gli agenti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento traffico) della Polizia Locale, in servizio di pattugliamento su via Cassia notavano, in zona Olgiata, una colonna di fumo ergersi da un campo privato.

I fatti

Giunti tempestivamente sul luogo, gli operanti hanno messo subito in sicurezza l’area e , insieme alla collaborazione di alcuni cittadini presenti nella zona, hanno provveduto a spegnere l’incendio con mezzi di fortuna, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Il tutto si è risolto in poco tempo, scongiurando il peggio, anche perché adiacente al terreno era presente un’autofficina.