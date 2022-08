Dramma a Vigna Clara: anziano trovato morto in stato di decomposizione

Un uomo anziano malato è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione. A dare l’allarme i vicini di casa.

Anziano trovato morto in casa

L’uomo era malato da tempo e, da giorni, non si avevano notizie di lui. Ad essere insospettiti, per primi, sono stati i vicini di casa dell’anziano che hanno sentito un forte odore provenire dalla sua abitazione. Intervenuti nell’abitazione di via Napoleone Colajanni, zona Vigna Clara, i sanitari hanno trovato davanti a loro un scena drammatica: l’uomo senza vita in stato di decomposizione.

Da quanto emerge dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo era un malato oncologico e ha trascorso i suoi ultimi momenti di vita da solo, senza nessuno che gli potesse dare una mano.