Choc all’Eur. Accoltellati due ragazzi per aver difeso una donna picchiata in strada

Choc in zona Eur: due ragazzi, di 19 e 26 anni, sono stati accoltellati per aver difeso una donna picchiata in strada.

I fatti risalgono alle prime luci di lunedì 1° agosto. Come riportato dal Messaggero, poco dopo le 4:00 di mattina, una coppia di amici ha avuto il coraggio di bloccare un uomo che stava picchiando la compagna. L’aggressore, però, li ha accoltellati ed è riuscito a fuggire.

I due amici hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. I ragazzi sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti all’ospedale Sant’Eugenio in codice giallo. Sul caso indaga al momento la Polizia, che sta cercando di rintracciare l’aggressore.

