Notti di stelle a Colleferro: gli eventi al Parco del Castello

Ecco i dettagli dei due eventi organizzati dal Comune di Colleferro per l’8 e il 10 agosto presso il Parco del Castello.

Colleferro, gli eventi al Parco del Castello

8 agosto alle ore 21.00 il Gruppo Astrofili Monti Lepini con due telescopi mostreranno ai presenti i misteri del cielo stellato e con un po’ di fortuna anche qualche stella cadente.

10 Agosto alle ore 21.00 l'Accademia Musicale Ars Nova, si esibirà in un concerto di musica classica a tre strumenti, pianoforte, violino e clarinetto.

Per l’accesso all’area degli eventi, consigliamo di parcheggiare davanti al cimitero e di salire a piedi verso il castello o passare per via del Castello Vecchio.

Info e dettagli in locandina