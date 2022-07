Colleferro, polpette avvelenate per colpire cani e gatti: attenzione

Polpette avvelenate per colpire cani e gatti. In questi giorni, alcuni malviventi, stanno creando seria preoccupazione ai residenti della zona di via Mascagni e Fontana Bracchi, a Colleferro.

Il post Facebook del vice sindaco di Colleferro, Giulio Calamita

Mi segnalano dalla zona di Via Mascagni e Via Fontana Bracchi la presenza di polpette avvelenate per colpire dei poveri gatti e animali indifesi.

Voglio dire a questi infami senza coscienza che intensificheremo i controlli in tutta l’area utilizzando anche telecamere.

Ai cittadini dell’area di cercare di tenere al sicuro i propri animali e di segnalarci eventuali comportamenti collegati a questi episodi senza improvvisarsi forze dell’ordine intervenendo direttamente ma contattando noi, la Polizia Locale, dal lunedì al sabato, o il numero delle emergenze, il 112.

Comportamenti del genere sono inaccettabili.