Dramma della solitudine a Roma: il cadavere di un’anziana di 82 anni è stato ritrovato in casa, in zona Vigne Nuove.

Vigne Nuove, dramma della solitudine: anziana trovata morta in casa

Il cadavere di un’anziana di 82 anni è stato ritrovato in un appartamento in zona Vigne Nuove, nel III Municipio della Capitale. L’allarme è stato lanciato da alcuni condomini che non avevano da giorni notizie della donna.

Gli agenti della Polizia di Stato Fidene Serpentara hanno trovato il corpo riverso a terra, in avanzato stato di decomposizione. La morte sembrerebbe risalire ad almeno una settimana fa; non sono stati ritrovati segni di violenza o effrazioni.

Disposta l’autopsia: la salma della donna è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Foto di repertorio