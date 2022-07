Ancora 9 arrestati negli ultimi giorni da parte della Polizia di Stato poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Roma, controlli e arresti

Gli agenti del V Distretto Prenestino, unitamente alla squadra cinofili antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio cd. ad “Alto Impatto Distrettuale” nella zona del Quarticciolo, al fine di contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività, sono state controllate 51 persone di cui 2 stranieri e 6 con precedenti a carico, 32 autovetture e sono state emesse 4 sanzioni al Codice della Strada. Sono stati sottoposti a controllo amministrativo 2 esercizi commerciali di somministrazione bevande e alimenti in piazza del Quarticciolo ed in via Oria: quest’ultimo è stato sanzionato per mancanza del preposto per una cifra pari a 1.032 euro. Sono state, inoltre, effettuate 3 perquisizioni domiciliari a carico di noti spacciatori della zona. Tale attività ha consentito di trarre in arresto un noto pregiudicato 41enne, nella cui abitazione sono stati trovati 686 grammi di hashish suddiviso in panetti, materiale utile al taglio e confezionamento, nonché la somma di 2.100€ in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio e provento dello spaccio. Convalidato l’arresto, l’uomo è stato condannato a due anni di reclusione e al pagamento di 4 mila euro di multa.

Gli agenti del VI Distretto Casilino invece, hanno arrestato un 30enne italiano, attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno, gravemente indiziato del reato di spaccio. L’uomo, è stato sorpreso dagli agenti durante la cessione di 1 dose di cocaina del peso di 0,20 grammi, nonché trovato in possesso di 4 dosi di cocaina per un peso totale lordo di 1,86 grammi occultati in una fessura di una palma nel comprensorio di Via Giovanbattista Scozza. È stato trovato, inoltre, in possesso di 100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. A seguito di convalida, per lui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, in Roma, Via Carmine Gallone, all’intersezione con Via Giovanni Pastrone, a seguito del controllo del veicolo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché indagato in stato di libertà per ricettazione, violazioni al codice della strada e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, una donna italiana di 35 anni. La donna illecitamente deteneva per la cessione a terzi, 0,6 grammi di “shaboo”, un grammo di marijuana, nonché di 0,05 grammi di hashish. La stessa è stata trovata in possesso di € 150,00 in contanti. L’arresto è stato convalidato.

I poliziotti del Commissariato Fiumicino, a seguito di attività info-investigativa, hanno arrestato due cittadini italiani, un 36enne ed un 41enne, poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due soggetti sono stati trovati in possesso di 98 gr. di hashish, 60g di marijuana, una pistola giocattolo ad aria compressa priva di tappo rosso, un’accetta, un machete e alcuni coltelli di medie dimensioni. Il 40enne, inoltre, è stato arrestato anche per un ordine di carcerazione a suo carico per evasione. L’uomo, a dicembre dello scorso anno, si è allontanato dalla sua abitazione dove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati.

E sempre gli agenti del Commissariato Fiumicino, unitamente all’unità cinofila, per prevenire fenomeno della “Movida” hanno effettuato un apposito servizio di controllo straordinario del territorio, in località Maccarese, volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tale attività ha consentito di trarre in arresto un 31enne italiano.

Il cane antidroga durante un accurato controllo delle autovetture ha segnalato una di queste dove all’interno sono stati rinvenuti circa 139 gr. di sostanza stupefacente, del tipo hashish, avvolti all’interno di quattro involucri. A seguito di perquisizione personale e domiciliare del proprietario dell’autovettura dove sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile illegalmente detenuto, un barattolo di vetro con all’interno 1 gr. di marijuana e capsule di colore blue bianche, presumibilmente sostanza cannabinoidi ed un barattolo nero con fertilizzante. L’arresto è stato convalidato.

Inoltre, sempre gli agenti dello stesso commissariato, in tarda nottata, hanno tratto in arresto, dopo segnalazione della sala operativa della Questura di Roma, una coppia italiana, un 54enne ed una 53enne, che avevano acceso una forte lite con il loro vicino di casa per un mancato pagamento dei suoi lavori edili. I poliziotti, una volta sentite le parti ed aver controllato i soggetti, hanno proceduto con l’ausilio di un ulteriore volante, a perquisizione personale e domiciliare rinvenendo e sequestrando una serra in legno con al suo interno celati 10 piantine di marijuana, numerosi fertilizzanti ed integratori per la coltivazione e fioritura della sostanza, molteplici oggetti pirotecnici di fabbricazioni artigianale. Gli arresti sono stati convalidati e per il 54enne è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G..

A Porta Pia invece, gli agenti della squadra investigativa, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 39enne italiano, con precedenti di polizia, poiché trovato in possesso di 21 confezioni dal peso complessivo di grammi 18,5 di cocaina, nascosti negli slip, da cui si sarebbero potute ricavare 36 singole dosi. Dopo la convalida dell’arresto, per l’uomo, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla P.G.

I poliziotti del III Distretto Fidene Serpentara, invece, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma nei confronti di un 51enne italiano che deve scontare 5 anni di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti e per ricettazione.

Gli agenti del XIV Distretto Primavalle, hanno dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Roma, nei confronti di un cittadino italiano di 59 anni che è stato condannato alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione nonché al pagamento di 20.000 euro di multa per reati inerenti gli stupefacenti.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.