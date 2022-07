Indagini in corso dopo un episodio a dir poco inquietante. In un camping di San Felice Circeo, in provincia di Latina, un commerciante di Frosinone è stato pizzicato a riprendere una minorenne mentre si stava facendo la doccia. L’uomo ha rischiato il linciaggio.

San Felice Circeo, commerciante di Frosinone rischia il linciaggio per aver filmato una 13enne mentre si faceva la doccia

Ha filmato una giovane 13enne mentre si stava lavando. L’uomo, che si trovava nello stesso camping della ragazzina, ha poi rischiato il linciaggio, dopo essere stato scoperto. Alloggiava nello stesso posto in cui la minorenne si trovava con la sua famiglia. La ragazza stessa si è accorta dello sguardo indiscreto e soprattutto dello smartphone in mano all’uomo, con cui la stava filmando. La 13enne ha iniziato così a urlare, allertando le altre persone. L’uomo è stato individuato e bloccato e non appena si è compresa la situazione, ha rischiato di essere pestato.

Sul posto sono intervenute le forze dell’Ordine, avvisate dalla famiglia stessa della giovane. All’uomo, un commerciante di Frosinone, è stato sequestrato lo smartphone. Le indagini chiariranno le esatte dinamiche e stabiliranno eventuali colpe.