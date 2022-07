E’ di poco fa una tragica notizia, quella di una donna morta presso la stazione Termini di Roma, dopo essere finita sotto la motrice di un treno che stava transitando. Resta da capire se si sia trattato di un tragico incidente o di un suicidio.

Roma, stazione Termini, donna cade e viene investita dalla motrice di un treno: suicidio o tragico incidente?

L’episodio è avvenuto a metà del pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio 2022. Intorno alle 17:30, all’altezza del binario 13, si è consumata la tragedia. Sul posto, sono giunti immediatamente i soccorsi del 118, assieme ai vigili del fuoco e al personale della Polizia di Stato. Il tutto è avvenuto in uno degli orari di punta, in cui le persone prendono principalmente il treno per tornare a casa da lavoro o dall’università, soprattutto per i pendolari che arrivano da fuori della Capitale.

Sono ancora in corso non solo le operazioni di recupero della donna, ma anche quelle relative all’identificazione del cadavere. I vigili del fuoco stanno cercando di rinvenire la salma e in questi minuti sono in corso le operazioni di recupero. Si lavora anche per cercare di capire orientativamente l’età della vittima. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito a questa tragica notizia.