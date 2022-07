Alatri, sospensione idrica lunedì 1° agosto: info e dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in via Montereo, lunedì 1 agosto dalle ore 09:00 alle ore 14:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Alatri.

Info e dettagli

In particolare, le zone interessate saranno le seguenti:

via Santa Cecilia

via Colle Traiano

accorciatoia Colle Traiano

tratto S.S.155 (da semaforo Tecchiena ad incrocio Mediana Arilette)

via dei Tassi

via Polledrara

via Fontana Tazi

via Caraviccio

via di Mezzo

via La Francesca

viale Germania

via Italia

via Montereo

via Ungheria

via Jugoslavia

via del Ceppo

via dei Campi

via Bulgaria

via Aia Nuova

via Santa Colomba

viale Francia

zone limitrofe

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).