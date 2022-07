Alatri. Oggi l’ultimo saluto a Nicolò, il bimbo morto a soli 8 anni

Oggi, 22 luglio 2022, si terranno i funerali di Nicolò, il bimbo di Tecchiena, Alatri, deceduto a soli 8 anni.

Alatri, l’ultimo saluto a Nicolò

Oggi, presso la Chiesa parrocchiale Maria SS. del Rosario (Mole Bisleti), alle ore 17:00, si terranno i funerali del piccolo Nicolò, deceduto a soli 8 annI.

Rimangono da chiarire ancora con certezza le cause della morte del bambino, che aveva contratto il Covid ed era deceduto in seguito ad una crisi respiratoria: bisognerà attendere i risultati dell’autopsia. Intanto, è stata avviata anche un’inchiesta da parte della Procura di Frosinone, che ha iscritto nel registro degli indagati i medici dell’Ospedale Spaziani di Frosinone che avevano in cura il bambino.

Alla famiglia e a tutti i cari del piccolo Nicolò le nostre più sentite condoglianze.

Foto di repertorio