Nell’ambito dei compiti istituzionalmente demandati alla Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di

Frosinone ha avviato un’intensa azione di contrasto alle frodi nel settore dei monopoli.

I Finanzieri del Gruppo di Cassino, in particolare, hanno scoperto in due abitazioni site a Ceprano e Pontecorvo due laboratori clandestini adibiti all’illecita produzione e vendita di sigarette a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dai Monopoli di Stato.

Le indagini della Guardia di Finanza

Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, consentivano di

individuare numerosi acquirenti di sigarette di contrabbando che si rifornivano presso i due laboratori, gestiti da due coppie di coniugi che acquistavano il tabacco e lo lavoravano presso le proprie abitazioni.

Nel corso delle perquisizioni effettuate presso le abitazioni dei soggetti investigati venivano rinvenute e

sottoposte a sequestro decine di chilogrammi di tabacco, nonché materiale per la lavorazione e il

confezionamento delle sigarette; in tale contesto, veniva individuato il fornitore del tabacco, residente in

Avezzano (AQ), il quale approvvigionava periodicamente i laboratori in questione; l’immediata perquisizione

dei locali in uso a tale “fornitore” – eseguita con il supporto di militari del Nucleo di Polizia Economico

Finanziaria di Rieti – consentiva di sequestrare un ingente quantitativo di tabacco e di rilevare come, nell’ultimo periodo, il predetto avesse venduto oltre 2 tonnellate di tabacco.

Si constatava, altresì, che il prezzo del singolo pacchetto di sigarette venduto al minuto dalle coppie di coniugi investigate era pari a € 3, mentre il tabacco da lavorare veniva acquistato al prezzo di € 60 al kg.

A conclusione dell’operazione venivano sequestrati circa 350 chilogrammi di tabacco sfuso, oltre 2.500 sigarette predisposte per la vendita, 47.000 sigarette vuote complete di filtro nonché macchinari per la trinciatura del tabacco ed il confezionamento di sigarette, con contestuale denuncia di n. 5 responsabili alla competente A.G per il reato di contrabbando.

L’attività delle Fiamme Gialle di Cassino, oltre ad aver interrotto un importante canale di approvvigionamento

del mercato illecito di sigarette nel territorio ciociaro, testimonia il costante impegno del Corpo a tutela della

salute pubblica minacciata dalla messa in commercio di prodotti provenienti da filiere non autorizzate e si

inserisce, altresì, nel più ampio quadro di tutela degli interessi erariali nazionali e dell’Unione Europea, in una

fase storica in cui il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati e dei prodotti derivati vive una

recrudescenza per l’elevato costo delle sigarette e la crisi economica in atto.

Il presente comunicato viene effettuato nel rispetto del D.lgs. 106/2006, come modificato dal D.lgs. 188/2021, in quanto ricorrono “specifiche ragioni di interesse pubblico che lo giustificano” per la particolare rilevanza pubblica dei fatti oggetto degli accertamenti e per le esigenze costituzionalmente tutelate connesse al diritto all’informazione, al fine di fornire notizie in modo trasparente e rispettoso dei diritti degli indagati, presunti innocenti fino a sentenza definitiva, e delle parti offese.

Foto di repertorio