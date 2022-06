Tragedia a Ceprano. Ha un malore alla guida: morto un 56enne

Tragedia sulla via Casilina nel territorio di Ceprano: un 56enne ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto ed è deceduto.

Ceprano, ha un malore mentre guida sulla Casilina: morto un 56enne

Nella tarda mattinata di oggi, 1° giugno 2022, un uomo di 56 anni ha avvertito un malore mentre era alla guida della sua auto, perdendo poi il controllo del mezzo.

Sul posto, sono intervenuti il personale medico del 118 ma per il 56enne non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sono stati chiamati dalla figlia dell’uomo, presente in auto.

Foto di repertorio