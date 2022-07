L’offerta in chiesa è troppo bassa: parroco picchia un fedele

Cosa può succedere se l’offerta fatta in chiesa viene considerata troppo bassa? In provincia di Caserta può nascere il finimondo.

Parroco si scaglia contro un fedele: “Offerta troppo bassa”

I fatti risalgono alla scorsa mattina quando, in una chiesa di Aversa, in provincia di Caserta, dopo un funerale, il parente di un defunto si è recato in sacrestia per fare la classica donazione: venticinque euro. Secondo quanto riportato Leggo, l’offerta sarebbe stata considerata troppo bassa dal prete che non avrebbe esitato a farglielo notare.

L’uomo si è rifiutato e, una volta uscito per strada, sarebbe stato raggiunto dal parroco e da lì sarebbe nata una rissa.

Da quello che emerge sembrerebbe che il fedele si sia recato poi recato in commissariato con l’intento di denunciare il prete. Secondo la Curia si tratterebbe solo di un alterco, ma il fedele sarebbe andato comunque in pronto soccorso per farsi refertare.