Terribile incidente sulla superstrada Cassino-Sora: questa sera, 26 luglio 2022, è morta una ragazza di soli 22 anni a bordo di una moto.

Grave incidente sulla superstrada: morta una 22enne

L’incidente è avvenuto questa sera poco prima delle 19:00. Per cause ancora da chiarire, la moto su cui viaggiavano due ragazzi si è scontrata con un’auto. Ad avere la peggio una ragazza di soli 22 anni, per la quale non c’è stato nulla da fare. L’altro giovane, a bordo sempre del due ruote, è stato elitrasportato a Roma.

La superstrada, nel tratto compreso tra Cassino e Sant’Elia Fiumerapido risulta chiusa al traffico per i rilievi del caso. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio