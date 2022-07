Tragedia a Lanuvio, su via Cisternense, questa mattina, 26 luglio 2022, intorno alle 8:15: un ciclista è stato ritrovato morto; inutile ogni tentativo di soccorso.

Lanuvio, ciclista muore per strada

Per cause ancora da accertare, un uomo di 63 anni e residente ad Aprilia è stato ritrovato riverso in strada. Il 63enne era in sella alla sua bicicicletta quando è caduto rovinosamente a terra. Nonostante i tentativi di soccorso, per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Inizialmente si era pensato ad un incidente o ad un investimento ma al momento, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un malore fatale. Sul caso continuano ad indagare gli inquirenti.

Foto di repertorio