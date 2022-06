Tragico incidente stradale a Lanuvio ieri pomeriggio, 13 giugno 2022, verso le 14:00 sulla Laviniense: una donna di 48 è morta e altre tre persone sono ora in gravi condizioni.

Grave incidente a Lanuvio: morta una donna, tre feriti gravi

Le esatte dinamiche del sinistro sono ora al vaglio degli inquirenti, che sul posto hanno effettuato i primi rilievi del caso. Stando ad una prima ricostruzione, per cause ancora in via di accertamento, due auto si sarebbero scontrate frontalmente.

Per una 48enne di Ardea non c’è stato nulla da fare: la donna è morta sul colpo. Coinvolte anche altre tre persone: un uomo d 49 anni che viaggiava con la vittima e due fratelli di 23 e 21 anni, a bordo dell’altro veicolo. Tutti e tre sono stati portati in ospedali diversi in codice rosso: i due ragazzi sono stati trasportati alla casa di cura città di Aprilia.

Grave anche il 49enne, che sembrerebbe essere il conducente dell’auto dove si trovava la vittima, accompagnato d’urgenza all’ospedale San Camillo con l’eliambulanza: l’uomo è in prognosi riservata.

Nell’impatto, è morto anche il cane della donna.

Foto di repertorio