Tragedia a Ceccano. Cade da impalcatura: morto un 70enne

Tragedia a Ceccano: un 70enne è caduto da un’impalcatura ed è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 25 luglio 2022, nella periferia di Ceccano, in provincia di Frosinone: un 70enne è precipitato da un’impalcatura mentre stava facendo dei lavori di manutenzione nella propria abitazione. L’uomo, volato per quasi 3 metri, è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo, e i Carabinieri, per i rilievi di rito.

