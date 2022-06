Ceccano: “Ci sono i ladri in casa!”..ma era l’amante della moglie

Un incredibile vicenda è avvenuta a Ceccano, in provincia di Frosinone. Un marito torna a casa allarmato credendo ci fossero i ladri. Quello che scopre lo lascia di stucco.

“Ci sono i ladri in casa!”: ma era l’amante della moglie

Sembra la sceneggiatura di una commedia all’italiana ma, purtroppo per il marito, così non è stato. La vicenda è avvenuta a Ceccano, in provincia di Frosinone. I vicini di casa hanno chiamato il proprietario (che in quel momento era fuori) dicendogli di aver visto una persona estranea entrare dentro casa.

Allarmato, l’uomo ha subito avvisato le Forze dell’ordine pensando si potesse trattare di un ladro. Arrivati i militari sul posto però, hanno visto ben altra scena: quell’uomo non era un malvivente, bensì l’amante della moglie.

L’amante, spaventato, ha provato a fuggire ma è stato subito preso e bloccato dai Carabinieri. La donna, invece, è stata presa a mal parole dal marito.