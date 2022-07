A1 Roma-Napoli, code per incidente tra Valmontone e Colleferro

Code per un incidente avvenuto sulla A1 Roma-Napoli nella tarda mattinata di oggi, 23 luglio 2022, tra Valmontone e Colleferro, in direzione Napoli.

A1 Roma-Napoli, incidente tra Valmontone e Colleferro

Code sull’A1 Roma-Napoli tra Valmontone e Colleferro, in direzione Napoli a causa di un incidente stradale. Al momento non è chiaro se ci siano dei feriti. Gli addetti stanno lavorando per ripristinare le normali condizioni del traffico.

Lo comunica il portale Astral Infomobilità. Si raccomanda di procedere con cautela. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio