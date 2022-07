Colleferro. Centro Medico Filippi, sole e vitamina D

La vitamina D è una molecola la cui funzione primaria è quella di regolare il metabolismo osseo e l’omeostasi del calcio e del fosforo. Esistono due forme di vitamina D: la vitamina D3 (colecalciferolo) e la vitamina D2 (ergocalciferolo). L’ergocalciferolo è prodotto solo da piante e animali, quindi è disponibile per l’uomo esclusivamente attraverso fonti dietetiche.

I dettagli

Il colecalciferolo può essere assunto in minima parte attraverso fonti alimentari ma è principalmente sintetizzato attraverso delle reazioni a partire dal colesterolo cutaneo, a seguito dell’esposizione alle radiazioni UVB.

Per ottenere una produzione adeguata di vitamina D sarebbero sufficienti circa 30 minuti al giorno di irradiazione solare con una esposizione di circa il 40% della superficie corporea, cosa che, per gli stili di vita attuali e il rischio connesso all’esposizione solare difficilmente si verifica.

Va ricordato inoltre che l’utilizzo di creme solari, indispensabili per evitare gli effetti dannosi dell’esposizione solare, inibiscono la produzione di vitamina D.

Inoltre, negli anziani (ovvero i soggetti in cui il mantenimento di livelli di vitamina D è indispensabile per il benessere delle ossa) la sintesi di vitamina D è circa 7 volte inferiore che nel giovane adulto.

Cosa fare quindi? Un dosaggio della vitamina D nel sangue, specialmente nelle donne in post-menopausa, ma anche per tutti quelle persone in cui le condizioni di salute e/o gli stili di vita non consentono una adeguata esposizione solare, in modo da diagnosticare una eventuale carenza di vitamina D e integrarla con la formulazione più adatta per la singola persona, che non andrà sospesa nel periodo estivo nonostante la maggiore esposizione solare, per garantire comunque un apporto costante e adeguato in tutti i periodi dell’anno.

Per saperne di più chiama il Centro Medico Filippi al numero 06 9782911 e prenota una visita endocrinologica.