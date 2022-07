Alatri, morto il piccolo Nicolò a causa del Covid: la Procura apre un’inchiesta

Si chiamava Nicolò e abitava ad Alatri. È il bambino di 8 anni morto all’ospedale Spaziani di Frosinone a causa del Covid. Sul caso la procura ha aperto un’inchiesta.

La nota di Potere al Popolo

È di ieri la terribile notizia: all’ospedale Spaziani di Frosinone muore un bambino per Covid di soli 7 anni.

Si spezza il cuore, è un dolore per tutti, un evento che fa rabbia perché inaccettabile e lo è ancora di più se si pensa che , forse, se l’ospedale di Frosinone avesse avuto un’ambulanza disponibile si sarebbe potuta evitare la tragedia.

“Ma questa è la situazione nel Lazio. Nello specifico nella provincia di Frosinone. Una provincia martoriata dal punto di vista sanitario: un sistema sanitario inefficiente e forse è il caso di dire pressoché inesistente.

Un territorio dove la maggior parte degli ospedali sono stati chiusi o trasformati in case della salute e quelli attivi sono evidentemente sovraccaricati al punto che non si dispone di un’ambulanza per trasportare un bambino innocente e non si riescono a garantire cure ad un bacino di utenti importante” afferma Sonia Sale, attivista sociale e responsabile del nodo di Frosinone di Potere al Popolo, e continua “Questo è il frutto di un processo di privatizzazione e tagli a quello che è il servizio che uno Stato deve garantire ai cittadini. Una sanità PUBBLICA che tuteli la salute di tutti e non le tasche ed il profitto di pochi”.

Da sempre come Potere al Popolo Frosinone ci siamo battuti per questo: per la riapertura degli ospedali, per una sanità pubblica e gratuita. Non ci stancheremo mai di portare avanti la nostra lotta che poi è una lotta di tutti ma, oggi è tempo di stringerci attorno al dolore di questa famiglia con solidarietà e rispetto.