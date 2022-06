Colleferro. Centro Medico Filippi, il sole e la salute della pelle

La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo e la sua salute è fondamentale per garantire il corretto svolgimento delle sue numerose e importantissime funzioni: barriera nei confronti dell’ambiente esterno (sostanze chimiche, agenti fisici, virus, batteri…), organo di interazione (senso del tatto), termoregolazione, produzione di vitamina D e mantenimento del bilancio idrico.

Estate e salute della pelle: check up dermatologico presso il Centro Medico Filippi

I tumori cutanei sono le neoplasie più frequenti nell’uomo e possono rendersi responsabili di gravi conseguenze per la salute. Tra i principali fattori di rischio di tali patologie vi sono i raggi UV. Non tutti sanno che l’esposizione solare avviene quotidianamente, non solo in spiaggia, ma anche in città, mentre si va a lavoro o ci si sposta in macchina.

Con l’arrivo dell’estate è pertanto fondamentale seguire alcune indicazioni utili come:

Sottoporsi ad una visita dermatologica

Esporsi al sole gradualmente evitando le ore più calde dalle 11 alle 15

Utilizzare creme durante l’esposizione al sole con fattore di protezione alto contro i raggi ultravioletti UVA e UVB

Tenere idratata la pelle soprattutto dopo l’esposizione al sole e bevendo molta acqua

Curare l’alimentazione con una dieta ricca di frutta e verdura

Soltanto un programma di screening dermatologico periodico consente di individuare la presenza di eventuali lesioni pericolose e a rischio di trasformazione maligna. Non dimenticare che la cute è la prima linea di difesa nei confronti dell’ambiente esterno, una barriera contro gli agenti patogeni ed i fattori ambientali. E’ fondamentale pertanto inserire la visita dermatologica tra gli screening annuali per prenderci cura di chi ci protegge ogni giorno.

