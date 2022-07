Al termine di un’intensa e ininterrotta attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro e quelli del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati (RM), coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno arrestato due cittadini di nazionalità romena.

Due arresti per l’omicidio avvenuto ad Artena

Sono un 27enne e un 30enne, entrambi residenti ad Artena, ritenuti responsabili, a vario titolo, della morte di un soggetto in corso di identificazione per una ferita alla gola, avvenuta nella serata di ieri, nel comune di Artena, in via Di Case Colonnella.

I due saranno accompagnati in carcere in attesa della convalida.

