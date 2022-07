Artena. Giovane trovato morto: si indaga per omicidio

Giallo ad Artena: un giovane è stato ritrovato morto in località Macere ieri sera, 17 luglio 2022, intorno alle 21:30.

Artena, giovane trovato morto in strada

Rimane da chiarire la dinamica di quanto successo. Secondo le prime informazioni, il corpo di un giovane uomo, probabilmente straniero, è stato trovato riverso a terra.

La vittima presentava delle profonde ferite d’arma da taglio alla gola, Molto probabilmente, il giovane è stato colpito all’interno di un’abitazione in località Macere e poi sarebbe scappato. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul caso ora indagano i Carabinieri della compagnia di Colleferro: non si esclude nessuna pista, compresa quella della microcriminalità di zona.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulle indagini.

