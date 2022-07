A1, incendio tra Anagni e Colleferro: traffico in tilt in entrambe le direzioni

Si registrano code sulla A1 per un incendio divampato al km 601, tra Anagni e Colleferro, nel pomeriggio di oggi, 18 luglio 2022. Anche ieri, 17 luglio 2022, un incendio si era sviluppato sulla A1, nello stesso tratto di oggi.

A1, incendio tra Anagni e Colleferro

Stando a quanto riportato da Autostrade per l’Italia, si sono formati tre chilometri di coda. Il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni. Al momento, non sono state chiarite l’entità e la natura dell’incendio. Si raccomanda di procedere con cautela a causa del fumo. La notizia è stata diramata anche da Astral InfoMobilità.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio