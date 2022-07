Tragico incidente ad Ostia: Luca Serianni, noto linguista e professore emerito dell’università La Sapienza di Roma, è stato investito mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono molto gravi.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, questa mattina, 18 luglio 2022, ad Ostia tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri, Luca Serianni è stato investito mentre attraversava la strada. La persona alla guida del mezzo si è prontamente fermata per soccorrere il noto linguista.

Le condizioni di Serianni sono state giudicate subito gravissime e il linguista è stato prontamente trasportato prima al Grassi di Ostia e poi al San Camillo di Roma, dove si trova ora in coma.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, che dovranno stabile con precisione quanto successo.

Foto di repertorio: il professor Luca Serianni a Valmontone