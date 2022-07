Sardegna, bimbo romano annegato in piscina: si indaga per omicidio colposo

Aperto un fascicolo a carico di ignoti per la morte del bimbo di sei anni avvenuta nella piscina di un resort in Sardegna.

Sardegna, morto bimbo romano di sei anni: aperto un fascicolo per omicidio colposo

Disposto anche l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso del bambino. La Pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Si tratta di un atto dovuto, per consentire le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Jerzu. Le Forze dell’Ordine hanno già acquisito tutte le testimonianze ed effettuato i rilievi del caso.

La tragedia è avvenuta sabato pomeriggio, poco dopo le 18:00: stando a quanto riportato, il bambino indossava mascherina e boccaglio, che forse avrebbero nascosto la gravità della situazione. Il piccolo si trovava nel resort in vacanza con la propria famiglia.

Dopo l’autopsia, la salma verrà riconsegnata alla famiglia e i funerali saranno celebrati a Roma.

Foto di repertorio