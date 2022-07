Tragedia in Sardegna: bimbo romano di sei anni muore annegato in piscina

Tragedia all’interno di un resort in Sardegna: un bambino romano di sei anni è annegato in piscina ieri pomeriggio, 16 luglio 2022, poco dopo le 18:00.

Dramma in Sardegna: morto un bimbo romano di sei anni

Un bambino romano di soli anni è morto in un resort in Sardegna, sulla costa orientale dell’Ogliastra. Il piccolo, in vacanza con la famiglia, stava giocando in piscina quando, per cause ancora da chiarire, è annegato.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo sarebbe morto per aver inalato dell’acqua che potrebbe aver provocato un laringospasmo.

Immediatamente, i bagnini hanno provato a praticare un messaggio cardiaco, nel mentre era stato allertato il personale sanitario del 118, arrivato a bordo di un’eliambulanza. Ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

