Artena, annullato il concerto del cantante Daniele De Martino

Dopo San Cesareo che ha detto no al concerto del cantante neomelodico Niko Pandetta, in provincia di Roma c’è un altro caso analogo, anche se questa volta il no arriva direttamente dal Questore. È il caso di Artena che ha dovuto rinunciare al concerto di Daniele De Martino previsto per il 15 luglio 2022 al Colubro.

Niente concerto di Daniele De Martino al Colubro, ad Artena: i motivi

I motivi del no al cantante neomelodico Daniele De Martino arrivano direttamente dal Commissario Prefettizio Antonio Orecchio con apposito atto (ordinanza n.44 del 12/07/22) dopo la segnalazione della Questura di Roma.

De Martino ha firmato un brano musicale contro i pentiti di mafia e pubblicato diversi selfie in compagnia di membri di famiglie mafiose. Non solo, sui social era solito pubblicare post che istigavano alla violenza e ad esaltare azioni criminali.

L’artista neomelodico si sarebbe dovuto esibire nella giornata di venerdì 15 luglio al Colubro, zona nota per l’abitazione dei fratelli Bianchi, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte.