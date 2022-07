Dramma a Ladispoli: ritrovato il corpo senza vita del sub disperso in mare

Ritrovato il corpo senza vita del sub disperso in mare a Ladispoli da venerdì pomeriggio: si tratta di Alberto Adriani, romano di 70 anni.

Ladispoli, ritrovato il corpo del sub disperso in mare

Come riportato dal Messaggero, è stato trovato poco fa, domenica 17 luglio 2022, il corpo senza vita di Alberto Adriani, il sub 70enne disperso in mare da venerdì a Ladispoli. Il cadavere è stato rinvenuto nel tratto di Torre Flavia. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

In questi giorni, le ricerche sono proseguite senza sosta. L’uomo era un esperto di apnea e, a bordo della sua barca, si era recato in zona Palo Laziale. Ancora da chiarire le cause del decesso: non si esclude l’ipotesi di un malore che avrebbe impedito all’uomo di tornare in superficie.

Foto di repertorio