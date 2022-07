Ladispoli, sub disperso in mare: ritrovata solo la barca. Ricerche in corso

Sono ore di preoccupazione per le sorti di un sub di 70 anni che ieri si è immerso nel mare di Ladispoli, per pescare ed è scomparso. Nella giornata di oggi è stata trovata solo la barca vuota, a Palo Laziale, nel Comune di Ladispoli.

Le ricerche dell’uomo sono attualmente in corso

Da ieri non si hanno più notizie di un subacqueo settantenne, che si è immerso in mare a Ladispoli ed è scomparso. Oggi è stata ritrovata solo la barca, ma di lui non si ha nessuna traccia.

A quanto si apprende, l’uomo sarebbe andato al largo nel tratto di Torre Flavia, a bordo della sua imbarcazione per poi tuffarsi in profondità, per pescare, ma non sarebbe più tornato a riva. Le ricerche della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco sono in corso.

Foto di repertorio