“Noi oggi rappresentiamo Guglielmo Mollicone, un padre coraggio”, hanno spiegato Valerio e Marina. “Il padre di Serena ha sempre sostenuto le nostre iniziative e noi abbiamo sentito il dovere morale di essere presenti qui oggi”.

Sentenza delitto di Arce: arrivati a Cassino anche i genitori di Marco Vannini

Una presenza importante, che pesa, quella dei genitori di Marco Vannini, il giovane ragazzo morto in casa della fidanzata di Ladispoli. Oggi, venerdì 15 luglio 2022, presso è prevista in serata la sentenza del processo per l’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, secondo l’ipotesi della Procura di Cassino, nella caserma dei carabinieri del piccolo paese ciociaro.

“I Mottola come i Ciontoli, colpevole tutta la famiglia”, aveva detto nella sua requisitoria la pm, citando il caso del giovane morto in casa della fidanzata a Ladispoli, concluso con la sua condanna e quelle dei genitori e del fratello.