Fiamme in una villetta a Roma, in via degli Estensi: muoiono madre e figlio. L’incendio è avvenuto nella notte di domenica: l’allarme era partito da alcuni vicini e i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare le fiamme, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone.

Tragedia a Roma, incendio in una villetta: Giovanni prova a salvare la madre ma entrambi muoiono soffocati dal fumo

Le vittime sono Anna Bianciardi, di 74 anni e affetta da disabilità, e il figlio Giovanni Lozzi, 31enne, di professione musicista. I due sarebbero morti per aver inalato troppo fumo.

La donna era stata trovata in camera, mentre il figlio in bagno. Stando ad una prima ricostruzione, Giovanni avrebbe prima tentato di salvare la madre e, non riuscendoci, si sarebbe poi rifugiato in bagno. Ancora ignote le cause dell’incendio. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Intanto, molti i messaggi di cordoglio sui social. Anche la nostra Redazione si stringe al dolore di tutti i cari delle vittime.

Foto dal profilo Facebook di Giovanni Lozzi