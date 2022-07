Roma, drammatico incendio in una villetta: morti madre e figlio

Tragico incendio a Roma in una villetta in via degli Estensi: morti madre e figlio questa mattina, 11 luglio 2022.

Incendio in una villetta a Roma: morti madre e figlio

Tragica scoperta in una villetta di Roma, in via degli Estensi: i Vigili del Fuoco intervenuti a causa di un incendio hanno rinvenuto i conrpi ormai privi di vita di una donna, una pensionata disabile di 74 anni, e un di un 31enne, madre e figlio.

I due sarebbero deceduti per le esalazioni sprigionate dal rogo. Al momento risultano sconosciute le cause dell’incendio. I corpi delle vittime sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sul caso, indaga la Polizia di Stato.

Foto di repertorio