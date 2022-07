Brutto incidente a Lariano: elitrasportato a Roma un ciclista di 41 anni

Brutto incidente a Lariano, in via Ciarlotti, ieri sera, 10 luglio 2022, intorno alle 20:00: un ciclista 41enne di Artena è rimasto gravemente ferito a seguito di uno scontro a catena tra tre auto.

Brutto incidente a Lariano: grave un ciclista

Stando a quanto riportato, un 41enne in sella alla sua bicicletta è rimasto coinvolto in un brutto incidente a Lariano. Il sinistro è avvenuto ieri sera in via Ciarlotti: per motivi ancora da accertare, tre auto si sono scontrate tra loro, coinvolgendo anche il ciclista. Sul posto, sono intervenuti Carabinieri e personale sanitario del 118: viste le gravi condizioni del ciclista, è stato richiesto l’intervento anche di un’eliambulanza.

L’uomo ora si trova al San Camillo di Roma, dove è ricoverato in prognosi riservata. Posti sotto sequestro tutti i mezzi coinvolti nell’incidente.

Foto di repertorio