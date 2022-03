Lariano, lanci di sassi contro le case: è caccia ai responsabili

Potrebbe trattarsi di una baby gang che, da diverso tempo, a Lariano, si sta rendendo protagonista di episodi di violenza. Ultimo, in ordine cronologico, un lancio di pietre contro delle case.

Lancio di pietre contro delle case a Lariano: la denuncia arriva dal web

Dopo l’episodio di bullismo raccontato da una mamma di un ragazzo di 14 anni, la baby gang di Lariano torna a far parlare di sé. Nei giorni scorsi, infatti, in via Luigi Sturzo c’è stato un lancio di sassi contro alcune abitazioni.

Non solo, secondo quanto riportato da alcuni residenti, i baby bulli si sarebbero divertiti anche a suonare continuamente i citofoni, inserendo degli stuzzicadenti dentro gli apparecchi. I diversi episodi, che si sommano a quelli avvenuti precedentemente, sono stati segnalati alle autorità competenti.

Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.