Tanta paura ieri, 4 luglio 2022, in un centro estivo sulla Cassia: una bimba di soli 4 anni ha rischiato di annegare dopo essere stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in piscina.

Roma, malore in piscina: bimba di 4 anni ricoverata in prognosi riservata

Come riportato dal Messaggero, i soccorsi sono stati tempestivi: gli insegnanti lì presenti sono intervenuti immediatamente, anche allertando il personale sanitario del 118. La piccola è stata subito trasportata in codice rosso presso il policlinico Gemelli di Roma, dove tuttora è ricoverata in prognosi riservata.

La piscina è stata temporaneamente sequestrata e sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri.

Foto di repertorio