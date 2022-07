Omicidio Willy, domani il giorno della “verità”: chiesto l’ergastolo per i Bianchi

Domani, lunedì 4 luglio 2022, presso la corte d’Assise di Frosinone ci sarà la sentenza nei confronti dei quattro ragazzi accusati della morte di Willy Monteiro Duarte.

Morte Willy Monteiro: domani arriva la sentenza

Dopo lo scorso rinvio, domani ci sarà la sentenza sull’uccisione del povero Willy, morto la notte tra il 5 e il 8 settembre 2020 a Colleferro. Sul banco degli imputati ci sono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia; tutti accusati di omicidio volontario.

“Una aggressione becera messa in atto da quattro individui in danno di un ragazzino. Noi pensiamo che questo sia un omicidio doloso, volontario e non preterintenzionale”. Queste sono le parole utilizzate da Francesco Brando, PM di Velletri, il quale chiede l’ergastolo per i fratelli Bianchi.

Domani seguiremo la vicenda da vicino cercando di dare notizie in tempo reale.