Omicidio Willy, pm: “I Bianchi hanno dato sfogo a impulso violento”

“I fratelli Bianchi hanno dato libero sfogo al loro impulso violento”: è quanto dichiarano i pm della Procura di Velletri.

Processo Willy, gli ultimi aggiornamenti

Stando a quanto riportato dall’Ansa, i pm della Porocura di Velletri hanno scritto nelle repliche, depositate alle varie parti nei giorni scorsi, che: ” I fratelli Bianchi hanno dato “sfogo al loro impulso violento, approcciandosi alla folla con il solo intento di ledere e non recedendo dal proprio proposito criminoso nonostante i tentativi di alcuni presenti di spiegare come non vi fosse assolutamente la necessità di adoperare violenza” (fonte: Ansa)

La sentenza per il processo sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte è attesa per il 4 luglio davanti ai giudici della Corte d’Assise di Frosinone.

