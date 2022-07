Paliano, vìola le prescrizioni domiciliari: in carcere un 31enne

Nella mattinata di ieri, in esecuzione dell’Ordinanza di Sospensione Cautelativa della Misura Alternativa dell’Affidamento al Servizio Sociale, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, i Carabinieri della Stazione di Paliano traevano in arresto un 31enne, già censito per i reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

L’uomo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, con l’obbligo di permanere in casa nelle ore notturne, aveva violato più volte le prescrizioni impostegli.

L’emissione dell’ordinanza in argomento, scaturiva dall’attività di controllo messa in atto dal Comando Stazione di Paliano, che trovava piena condivisione da parte dell’A.G., che disponeva l’aggravamento della misura.

