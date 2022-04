Arisa arriva a Paliano: l’11 agosto sarà presente all’Estate Palianese

Un grande spettacolo per tornare a festeggiare insieme l’Estate Palianese 2022. L’11 agosto ci sarà Arisa.

Arisa arriva a Paliano per un concerto

«Siamo felicissimi di annunciare questo importante evento e ospitare nella nostra città un’artista dal talento indiscusso come Arisa. In questo 2022, l’Estate Palianese torna al centro della programmazione estiva, in un collage di appuntamenti in cui si fondono tradizioni e nuove idee. Ripartiamo con la volontà di lasciarci alle spalle le difficoltà della pandemia, scrollarci di dosso la stanchezza, riappropriarci della vitalità della nostra città e costruire tutti insieme nuove occasioni di incontro, svago e divertimento. Un’Estate Palianese impossibile da dimenticare.»

Queste le parole del Sindaco Domenico Alfieri e del vicesindaco con delega alla Cultura Valentina Adiutori.