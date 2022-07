Roma, assalto ad un portavalori e sparatoria: ferita guardia giurata

Scene da Far West a Roma, zona Torre Angela, questa mattina, 1° luglio 2022, poco dopo le 8:00: un commando di almeno cinque persone ha assalito un portavalori e ha ferito con un colpo d’arma da fuoco una guardia giurata.

Torre Angela, assalto ad un portavalori: banditi in fuga, ferita una guardia giurata

Un colpo violento e studiato: i banditi sarebbero arrivati a bordo di un furgone, hanno assalito un portavalori e sparato almeno tre colpi, ferendo una guardia giurata. La vittima, soccorsa immediatamente e portata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

La vicenda è avvenuta in via Anteo. La banda è riuscita a scappare con il bottino. Sul posto, al momento, stanno indagando la Polizia di Stato e la squadra della Scientifica. Gli inquirenti sono sulle tracce della banda di malviventi.

